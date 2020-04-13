Дружина Олександра Педана розбиралася з його прихильницями

Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» на Новому каналі розповів, з чого починалося його сімейне життя

Це сьогодні про те, що Олександр Педан щасливо одружений і має доньку та сина, відомо мало не кожному. А 16 років тому, коли ведучий Нового каналу тільки дав обітницю, його прихильниці про це або не знали, або ж не хотіли знати. Тож дружині Інні на старті їхнього подружнього життя прийшлося непросто.

– Була в мене одна історія, – пригадав Олександр Педан під час проекту «День з ведучим» у Instagram Нового каналу. – Ми з дружиною щойно одружилися. І якісь прихильниці невідомо звідки дізналися мій номер телефону. Вони телефонували пізно ввечері, мовчали і просто дихали в трубку.

Дружина телеведучого вирішила діяти радикально і повідомити про себе його прихильницям.

– Вона з ними і передзвонювалася, і переписувалася, – сміється Олександр Педан. – Не знаю, що там їм казала. Але телефонувати і дихати в слухавку вони припинили.

Тоді ця історія вартувала парі втраті кількох нервових клітин. А зараз, після 16 років спільного життя, вони пригадують її тільки зі сміхом.