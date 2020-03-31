Олександр Педан порвав три пари штанів за один знімальний день

Ведучий Нового каналу напередодні Дня сміху згадав про давній курйоз

Чого лишень не відбувається під час зйомок! Щоб перерахувати всі курйозні й безглузді ситуації, що відбулися з ведучими Нового каналу, не вистачить пальців обох рук. І лише деякі з них стають надбанням громадськості. Наприклад, ведучий реаліті «Екси» Олександр Педан напередодні Дня сміху згадав, як за один день порвав три пари штанів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Ще за часів зйомок проекту «КабріоЛіто» (проект 2012 року, в якому ведучі Нового каналу шукають щось цікаве і незвичайне в різних куточках України, подорожуючи кабріолетом, – прим. ред.) стався кумедний випадок, коли я за одну зйомку порвав три пари штанів, – згадує Олександр. – Тоді по дорозі з Дніпропетровська в Запоріжжя ми заїхали в одне село на святкування дня Івана Купала. Як і годиться, всі танцювали, водили хороводи. Ми з колегами також вирішили приєднатися.

Хоча спочатку ніщо не віщувало біди, сільське гуляння не змогло обійтися без курйозів. У результаті цей вечір запам’ятався не лише Педану, а й усій знімальній команді надовго.

– Я почав стрибати через величезне багаття. Як ви розумієте, невдало, – сміється ведучий Нового каналу. – У результаті не лише порвав штани, а й пошкодив руку і підпалив собі волосся. Крім того, в цей же день я порвав ще дві пари штанів! Це дуже повеселило моїх колег, але не костюмерів. Їм-то точно було не до сміху.

Фото – @pedanos