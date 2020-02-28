Олександр Педан випустив колекцію одягу: «А який ти сьогодні?»

Ведучий проекту «Екси» на Новому каналі Олександр Педан розробив лінію одягу разом із донькою

Олександр Педан не тільки успішний ведучий, YouTube-блогер і шоумен, а й турботливий батько. Він зберігає дружні стосунки з дітьми й підтримує їх у всіх починаннях. Наприклад, нещодавно ведучий випустив колекцію одягу, створену разом із 14-річною донькою Лерою і командою JuniorZ.

– Ми з Лерою багато часу проводимо разом, тому й вирішили зробити цікаві луки для стильних батьків і дітей будь-якого віку, – розповів Педан.

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Зараз колекція складається з «промовистих» футболок і худі. Так, вам не здалося – ці речі можуть спілкуватися з оточуючими!

– Який ти сьогодні? Дуже часто нам складно описати або показати свої емоції. Через це виникають непорозуміння з батьками, вчителями, друзями, – пояснив ведучий Нового каналу. – Ми теж потрапляємо в такі ситуації, тому і створили одяг, який би говорив замість нас.

«Я френдлі today», «на izi today», «я агрюсь today» – саме ці написи допоможуть людям зрозуміти, як ви почуваєтеся в даний момент.

Усі охочі можуть зробити попереднє замовлення капсульної лімітованої колекції вже зараз. Кожна модель створена лише в 50-ти екземплярах, повторюватися ця колекція не буде. Купуючи одяг від Олександра Педана, ви можете не тільки порадувати себе і близьких, а й зробити добру справу – отримані від продажів гроші підуть на розвиток шкільного спорту в Україні.

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