Video: Подаруй дитині батл із зіркою! Стартував кастинг на шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Кастинг на шоу Діти проти зірок 3 сезон! Подаруй дитині батл із зіркою. Вашій дитині від 6 до 13 років? Вона талант, чемпіон або просто вундеркінд? Тоді подаруйте їй батл із зірками та славу на всю країну! Заповнюйте анкету на сайті Нового каналу.
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26 лютого

Подаруй дитині батл із зіркою! Стартував кастинг на шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Вашій дитині від 6 до 13 років? Вона талант, чемпіон або просто вундеркінд? Тоді подаруйте їй батл із зірками та славу на всю країну! Заповнюйте анкету на сайті Нового каналу. 

«Діти проти зірок» - це азартна гра, в якій надзвичайно талановиті діти кинули зухвалий виклик українським зіркам. І ті його прийняли! У кожному випуску дві команди із трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, спритніший, розумніший та швидший. Селебріті на мить стануть дітьми, а унікальні діти сяятимуть на сцені, як зірки. За дотриманням всіх правил, підрахунком балів та можливим шахрайством слідкуватиме суддя - штучний інтелект Мегамозок. А ведучий проекту Сергій Притула модеруватиме процес та допомагатиме гравцям добрим словом, питаннями та жартами. Всі гравці отримають незабутні враження, а переможці гри - ще й грошовий приз.

Діти проти зірок 1 сезон дивитися онлайн

Подаруй дитині батл із зіркою! Стартував кастинг на шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
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