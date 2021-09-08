Женя Кот зловив 20-кілограмову рибу

Танцівник похвалився найбільшим трофеєм

Хореограф і танцювальний секс-символ Женя Кот зізнався, чим любить займатися у вільний час. Попри щільний графік зйомок хореограф обожнює рибалити. За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) він похвалився своїм найбільшим уловом.

– Я з дитинства любив рибалити, – розповідає Женя. – Коли приїзжав на літні канікули до бабусі, бігав на річку з вудочкою і проводив там цілі дні. Тоді ловив карасів, а зараз серед моїх рибних трофеїв є веслоніс, який заважив на близько 20 кілограм.

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Риба стала подарунком хореографу на день народження.

– Цього року я відсвяткував свій день народження з друзями на озері, – розповідає хореограф. – Ми смажили м’ясо, овочі та ловили рибу. До речі, свій улов ледве втримав. Веслоніс був не лише важким, а й довжелезним.

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Женя рибку ловити любить, а от готувати – ні.

– Обожнюю, коли це робить моя дружина, – каже хореограф. – У неї дуже смачно виходить. Вона часто нам запікає сібаса. А червону рибу я люблю їсти сирою.

Дивіться прем’єру «Діти проти зірок» 22 вересня о 19:00 на Новому каналі