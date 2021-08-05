«Діти проти зірок»: Tayanna каталася на сапборді, а Женя Кот розв’язував приклади

Три талановиті дитини проти трьох зірок вітчизняного шоу-бізнесу. І так – у кожному випуску. Хто кого? Новий канал розпочав зйомки нового сезону шоу «Діти проти зірок»

Вже третій рік поспіль селебрітіс вступають у рівний бій із дітлахами. Цього року на зйомках шоу Нового каналу суперникам доведеться рятувати місто від інопланетян, відгадувати слова у грі «Крокодил», відповідати на запитання вікторини, стоячи на балансборді. А ще демонструвати свій талант в індивідуальному батлі, а у фіналі проходити смугу перешкод. Хто кого – розсудить штучний інтелект Мегамозок. А вболіватиме та підтримуватиме учасників ведучий шоу Сергій Притула.

– Я вражений тим, які таланти та маленькі генії живуть поміж нас, – каже ведучий. – Переконаний, що третій сезон шоу стане мотиваційним для наших юних глядачів. Щодо зірок, то мене дуже вразив Женя Кот. Знав його, як крутого танцюриста, але точно не здогадувався про його талант в царині ментальної арифметики. Tayanna дуже потішила. А батл Дмитра Танковича із юним даруванням на тракторах – це реально крута «заруба». Раджу усім дивитися цей сезон!

Глядачі побачать ще більше унікальних вмінь селебрітіс. Запевняємо, зірок у таких амплуа ви ще не бачили! Актор серіалу «Будиночок на щастя» Костя Войтенко покаже трюки паркуру, ведуча «Факти. Спорт» на ICTV Олександра Кучеренко продемонструє знання з етимології, а співачка Tayanna на сапборді підкорюватиме Русанівський канал.

– Мені дуже подобаються водні види спорту, – розповідає Tayanna. – Минулого року, окрім сапбордингу, я спробувала вейкбординг та вейксерф. Неподалік від мого дому є невеличке озеро. Тому не гаю вільної хвилини, а йду плавати на сапі. Сусіди вже звикли часто бачити, як я гребу веслом (усміхається).

А ще на всіх учасників чекає нове випробування. Фінал їм доведеться долати із додатковими перешкодами.

– Команда впродовж всієї гри заробляла Блискавки Часу, – розповідає шеф-редактор «Діти проти зірок» Євгенія Скрипніченко. – Ведучий після кожного другого раунду відкривав назви трьох нових ускладнень для фіналу. Перед останнім, вирішальним раундом команда, яка набрала більше Блискавок, обирала для своїх суперників одне додаткове випробування (з цих трьох). Цікаво, що учасники дізнавались лише назву. Наприклад, «Павуче гніздо», «Землетрус», «Липкий полон». Навмання обирали перешкоду і лише в фіналі дізнавались, що ховалось за чудернацькими назвами. Трішки відкрию завісу і скажу, що учасникам доводилось бігати босими ногами по деталях конструктора або по шматочкам криги, боротися з сильним вітром або продиратися крізь кактуси.

Чи вийде дітям перемогти зірок – дізнаєтесь вже цієї осені на Новому каналі!