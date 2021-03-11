Новий каналДіти проти зірокНовиниОлександр Педан виховує майбутню акторку та знавця динозаврів

Олександр Педан виховує майбутню акторку та знавця динозаврів

Олександр Педан виховує майбутню акторку та знавця динозаврів

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) розповів, як допомагає розвивати таланти дітей

Коли Саша Педан не на роботі й не подорожує, практично ввесь вільний час він намагається проводити з дітьми. Від батьківства отримує максимальне задоволення. Педан якщо не грає з сином Маріком, то знімає чергове відео в ТікТоk з Лєрою. Таким чином він допомагає розвивати їхні таланти.

– Наша позиція з дружиною така: дати можливість дітям спробувати себе в різних сферах, – ділиться досвідом ведучий. – Лєра і малювала, і танцювала, і вчилася грати на фортепіано. Зараз вона ходить на курси акторської майстерності. Якщо говорити про її таланти, вона – багатогранна. Донька красиво рухається, артистична, нині підтягує техніку мовлення і розвиває свій внутрішній світ.

Та й чотирирічний Марік не поступається сестрі.

– У нього хороша пам’ять, він знає більше 60-ти динозаврів. Я не жартую, – розповідає Педан. – В нас є книжка с описами 62-х динозаврів, і лише кілька з них він плутає. Щовечора ми читаємо про тварин або динозаврів. Ще разом рахуємо, вивчаємо кольори та абетку.

У Педана є власні секрети, як виростити дітей успішними.

– Їх треба хвалити за те, що в них щось виходить. А ще вони не мають постійно вигравати в дорослих, – каже ведучий. – Коли ми граємо з Маріком, у 70% випадках перемагає він. Але час від часу я таки виграю. Таким чином показую, що бувають і поразки. Постійно піддаючись, можна виростити жорсткого егоцентриста, який буде боятися поразок, і це може сильно вдарити по дитині. Треба вчити їх і вигравати, і вміти програвати.

До речі, в шоу «Діти проти зірок» знаменитості ніколи не піддаються юним учасникам. Все по-чесному – виграють найспритніші, найталановитіші та найрозумніші. Якщо ваша дитина така та готова показати унікальний талант на всю країну – заповнюйте анкету на сайті Нового каналу та приходьте на кастинг у шоу «Діти проти зірок».

Більше новин:

Як не зіпсувати дитину: Секрети виховання від психолога

Improv Live Show александр педан дети новости новости