Олександр Педан виховує майбутню акторку та знавця динозаврів

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) розповів, як допомагає розвивати таланти дітей

Коли Саша Педан не на роботі й не подорожує, практично ввесь вільний час він намагається проводити з дітьми. Від батьківства отримує максимальне задоволення. Педан якщо не грає з сином Маріком, то знімає чергове відео в ТікТоk з Лєрою. Таким чином він допомагає розвивати їхні таланти.

– Наша позиція з дружиною така: дати можливість дітям спробувати себе в різних сферах, – ділиться досвідом ведучий. – Лєра і малювала, і танцювала, і вчилася грати на фортепіано. Зараз вона ходить на курси акторської майстерності. Якщо говорити про її таланти, вона – багатогранна. Донька красиво рухається, артистична, нині підтягує техніку мовлення і розвиває свій внутрішній світ.

Та й чотирирічний Марік не поступається сестрі.

– У нього хороша пам’ять, він знає більше 60-ти динозаврів. Я не жартую, – розповідає Педан. – В нас є книжка с описами 62-х динозаврів, і лише кілька з них він плутає. Щовечора ми читаємо про тварин або динозаврів. Ще разом рахуємо, вивчаємо кольори та абетку.

У Педана є власні секрети, як виростити дітей успішними.

– Їх треба хвалити за те, що в них щось виходить. А ще вони не мають постійно вигравати в дорослих, – каже ведучий. – Коли ми граємо з Маріком, у 70% випадках перемагає він. Але час від часу я таки виграю. Таким чином показую, що бувають і поразки. Постійно піддаючись, можна виростити жорсткого егоцентриста, який буде боятися поразок, і це може сильно вдарити по дитині. Треба вчити їх і вигравати, і вміти програвати.

До речі, в шоу «Діти проти зірок» знаменитості ніколи не піддаються юним учасникам. Все по-чесному – виграють найспритніші, найталановитіші та найрозумніші. Якщо ваша дитина така та готова показати унікальний талант на всю країну – заповнюйте анкету на сайті Нового каналу та приходьте на кастинг у шоу «Діти проти зірок».

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