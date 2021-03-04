Як не зіпсувати дитину: Секрети виховання від психолога

Психолог реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Наталія Борисова розповіла, чому не потрібно осаджувати дітей

Усі татусі й матусі мріють, щоб їхня дитина виросла успішною. Для цього вибирають кращу школу, записують її на численні гуртки та водять до репетиторів. Але чи всі батьки роблять правильно, і чи не заважають дітям розвиватися й реалізовувати свої таланти? Як не «зіпсувати» дитину – Новий канал дізнався у кризового і сімейного психолога Наталії Борисової.

Геть стереотипи

– Не секрет, що батьки схильні до впливу обставин, в яких виховувалися самі, – каже психолог. – І добре, якщо серед них більше позитивного досвіду, ніж негативного. Але бувають випадки і зовсім зворотні. Нерідко люди переносять набуті комплекси на своїх дітей і змушують їх боятися того, чого боялися самі в їхньому віці.

В іншому випадку старше покоління, досягнувши успіху в своїй професії, нав’язує стереотипи молодшому. Строгий батько переконаний: якщо він став хорошим лікарем (поліцейським, викладачем, механіком тощо), то й син обов’язково має піти по його стопах, навіть якщо схильний до зовсім іншого роду занять. Інший вважає, що синові не варто захоплюватися малюванням, тому, що це «нісенітниця», а потрібно займатися спортом і ставати чемпіоном. А ось владна мама навпаки, переконана, що спорт «для тупих», і її син марнує час замість того, щоб «займатися справою».

Деякі батьки ламають дітям характер, нав’язуючи свої життєві принципи, хоча підростаюче покоління дедалі частіше показує: успіху й достатку, якого так несамовито бажають їм «предки», можна досягти абсолютно іншим шляхом, більш сучасним і раціональним.

Подивіться, як діти випереджають нас в опануванні комп’ютера, смартфона, наскільки швидше вони розвиваються і в інших сферах. Та так, що батькам деколи доводиться звертатися до них по допомогу, навіть до неповнолітніх.

Розгледіти талант

– Нещодавно Новий канал оголосив кастинг у шоу «Діти проти зірок». Два сезони поспіль чітко можна побачити, що школярі багато в чому не лише не поступаються визнаним знаменитостям, а й у деяких випадках випереджають їх, зокрема і з профільних напрямків, – продовжує Наталія. – Чи змогли б ці діти брати участь і перемагати в таких проектах, якби їхні батьки били їх по руках, накладали заборони й нав’язували свою думку?

Давайте дитині розвиватися, як вона сама цього бажає. Навіть якщо її захоплення здається вам на перший погляд марним. Підтримуйте, навіть якщо в неї таких захоплень кілька. Так, можливо, дитина, розпорошуючись, не розвинеться в якомусь напрямку серйозно. Та при цьому буде різнобічною особистістю. А, можливо, з часом вибере зі своїх хобі щось одне, найулюбленіше.

Не треба осаджувати її, якщо вона в понеділок малює, у вівторок висить на турніку, а в середу «сидить» у мобільному телефоні. Зрозуміло, що все має бути в розумних межах, без крайнощів. Але якщо годинник і так непогано йде, чи станете ви спеціально крутити стрілки, щоб йому допомогти? Ви тільки зламаєте його. Зате якщо в них сяде батарейка або закінчиться завод, ви в потрібний час батарейку заміните, а ключ повернете, але так, щоб не зламати.

Саме так і мають робити батьки талановитої дитини – вчасно прийти їй на допомогу, коли та її потребує. Помітити талант, підтримати матеріально чи просто добрим словом.

Діти влаштовані значно складніше, ніж годинник, і тут потрібно не просто «міняти батарейки». Створіть вашій дитині всі умови, щоб годинник її життя йшов без перебоїв, не поспішали й не запізнювалися. І вона, коли виросте, обов’язково зрозуміє, що ви справді її любите й бажаєте лише добра.

А якщо ви знайшли унікальний талант дитини, і вона готова показати його в батлі проти знаменитості – заповнюйте анкету на сайті Нового каналу і приходьте на кастинг.