Євген Клопотенко похвалився найшвидшими руками в країні: що вони вміють?

Відомий шеф-кухар порівнює себе з Людиною-блискавкою

У кожній програмі «Діти проти зірок» Новий канал відкриває знаменитостей з інших сторін. Вони показують круті вміння. Танцівниця Яна Заєць може почистити зуби без рук. Прима-балерина Катерина Кухар – вгадати страву лише за приборами, що до неї принесли. А Євген Клопотенко показав спритність рук.

– Недарма мій улюблений персонаж – Людина-блискавка. Вважаю, що мої руки – найшвидші в країні, вони вміють робити все-все-все, – хизується кухар. – Адже робота на кухні – це про швидкість.

Моторні руки Євген задіяв у батлі з капстекінгу.

– Цієї гри навчився в Америці. Майже щотижня змагався зі студентами, – згадує він. – Тоді не знав, що вона називається капстекінг. Уміння будувати піраміди з келихів згодилося, коли я працював у ресторані офіціантом. Треба було виносити за раз 20-30 штук. Ставив один на один і ніс. На весіллях теж виставляють піраміди з келихів, у верхній наливають шампанське, і воно водоспадом розливається вниз. Так от, капстекінг – це майже те саме. Але піраміди роблять із пластикових стаканчиків, а потім дуже швидко їх розбирають. Хто найспритніший – той виграє.

Руки-«блискавки» не допомогли Євгену обіграти свого 10-річного суперника. Сергій Гоюк за сім секунд може зібрати кубік Рубіка, і зі стаканами він виявився теж дуже спритним.

Які вміння покажуть інші зірки – дивіться в шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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