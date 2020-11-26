Як схуднути і бути бадьорою зранку: секрети для дівчат

Дружина Жені Кота Наталія Татаринцева поділилася своїми лайфхаками

Багаторазова чемпіонка України з художньої гімнастики, 4-разова чемпіонка світу з Pole-Dance виглядає просто шикарно. Підтягнуте тіло, миловидне обличчя – не дивно, що хореограф Женя Кот закохався в таку красуню. За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) Наталія зізналася, як доглядає за собою.

– За останні 10 років жодного разу не відвідувала косметолога, – усміхається вона. – Всі б’юті-процедури роблю самостійно, в домашніх умовах: маски, скраби, користуюся кремом. Не використовую бабусині методи, знайшла для себе косметику, інгредієнти для якої ростуть на острові Таїті. Звідти мені її привозять.

Професійна спортсменка регулярно тренується, тому в неї підтягнуте тіло. Та не лише в цьому секрет красивої фігури.

– Найважливіше і найскладніше – правильне харчування і хороший сон, – розповідає вона Новому каналу. – Щойно в дівчини вийде проконтролювати це – все буде в ідеальному стані: і здоров’я, і настрій, і шкіра, і волосся.

А щоб завжди бути в піднесеному настрої, вона заряджається позитивом на початку дня.

– Найкращий ранковий ритуал, – це розминка і розтяжка, – ділиться Наталя. – Причому, люблю таку, що не напружує, ледачу зарядку на 5-7 хвилин. Після неї організм запускається.

У шоу «Діти проти зірок» Наталя показала неймовірні трюки на пілоні. Якими вміннями здивують інші зірки – дивіться в шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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