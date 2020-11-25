Як Ігор Ласточкін хуліганив з мильними бульбашками

Гуморист поділився секретом свого успіху

Важко знайти веселішу розвагу, ніж мильні бульбашки. До речі, їх люблять запускати не лише діти, а й дорослі. А ще вони не менш популярні на різних святкових подіях, де вам покажуть, як бульбашка перетворюється на гусеницю, карусель чи змійку. Сьогодні глядачі Нового каналу в шоу «Діти проти зірок» побачать, як можна робити подвійні та потрійні бульбашки. Свою майстерність продемонструють Стефанія та Захар Мальцеви і гуморист Ігор Ласточкін.

– Ми з сестрою вже кілька років разом виступаємо на дитячих святах, – розповідає Захар. – А тато нам допомагає вигадувати нові трюки з бульбашками. А ще в своїх шоу ми використовуємо понад 40 предметів.

Ігор Ласточкін теж задніх не пасе. Виявилось, що гуморист навіть брав участь у бульбашкових змаганнях.

– У дитинстві робив мильний розчин, – розповідає Ігор. – До речі, мені забороняли брати шампунь, тому використовував господарське мило. З хлопцями піднімалися на другий поверх будинку, у загальному коридорі відчиняли вікно та запускали бульбашки. В кого вона долітала до землі, той перемагав. Зізнаюся, часто це був я. Веселилися на повну. Переконаний, що й сьогодні здобуду перемогу для нашої зіркової команди.

А от у кого не лопне жодна бульбашка, дізнаєтеся сьогодні у шоу «Діти проти зірок» о 19:00 на Новому каналі.

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