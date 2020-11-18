Хореограф розказав, як покинув футбол та карате заради танців

Іноді нам здається, що іншим все дається легко. Та насправді це далеко не так. Сьогодні Євген Кот – відомий хореограф, переможець проектів «Танцюють всі». Який шлях йому довелося пройти, щоб досягти успіху, Євген розповів за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Ріс собі звичайнісіньким хлопчиком, – каже Євген. – Займався футболом і карате. Та моя мама мріяла, щоб я танцював. Завжди казала, що в мене це добре виходить. Бо інколи бачила, як танцював удома. У восьмому класі вона запропонувала змінити школу та вступити до ліцею мистецтв.

За словами хореографа, він дуже не хотів змінювати навчальний заклад.

– Я плакав і просив, щоб мене туди не віддавали, – каже Євген. – Вважав, що чешки та трико – це не для хлопців. Та й взагалі, тоді танці були не в моді. А ще починати кар’єру танцівника у 13 років трохи запізно, бо дехто вже її закінчує (усміхається).

Євген розповідає, що батьки його дуже підтримували. Приїжджали на звітні концерти та знімали все на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– І я справді почав захоплюватися навчанням, – зізнався хореограф Новому каналу. – Хоч ще на перших курсах подумував про морехідне училище, адже в нас у Херсоні всі хлопці туди йдуть. Після ліцею вступив із найвищими балами до Київської академії естрадного та циркового мистецтва.

Хореограф каже, що в Києві він почав ходити на різноманітні кастинги. Були невдачі, а потім – стрімкий успіх. Адже після першого сезону «Танцюють всі» його запросили стати асистентом хореографів у другому сезоні.

Цікаво, чи зуміє Євген здобути перемогу в шоу «Діти проти зірок»? Вмикайте сьогодні о 19:00 Новий канал та дивіться яскраві виступи хореографа та володарки кубку світу з диско Варвари Столярчук.

Більше новин:

Як скидати негатив? Ефективний метод від Жені Кота

Jerry Heil розповіла, який хлопець може підкорити її серце