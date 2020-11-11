Jerry Heil розповіла, який хлопець може підкорити її серце

Співачка також зізналася, що може її засмутити в людях

Вона увірвалася в український шоу-бізнес з іронічними піснями, тексти яких швидко запам’ятовуються. Молода дівчина з Василькова з кожним треком стає популярнішою. В соцмережах за нею слідкують фанати, з якими вона щедро ділиться подробицями свого життя. Судячи з Instagram, серце дівчини вільне. Тому за лаштунками шоу «Діти проти зірок» Новий канал запитав у Jerry Heil, який хлопець зможе підкорити її серце.

– Інтелект – це страшна сила. Коли бачу, що хлопець розумний і класно жартує, я здаюся, – зізналась вона.

А чи важливо для неї, як виглядає хлопець?

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Не можу сказати, що оцінюю людей за зовнішністю, – розповідає артистка. – Проте, якщо людина зовсім не слідкує за своїм тілом, для мене це показник. Адже духовно розвинена особистість розуміє, чому варто над ним працювати. Зазвичай хлопці, з якими я спілкуюся, слідкують за своєю формою.

У житті Jerry Heil – дуже привітна й позитивна. Та є речі, які можуть її засмутити в людях.

– Наприклад, коли людина говорить одне, а робить геть інше, – розповідає вона. – Розумію, що коли ти розчаровуєшся – сама винувата, бо спочатку набудувала ілюзій. Але найбільше мене засмучує, коли людина розвінчує твою віру в її щирість.

Чи буде артистка щирою в шоу «Діти проти зірок», і який талант вона покаже – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

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