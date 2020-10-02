Як привчити дитину читати книжки: поради Сергія Притули

Ведучий шоу «Діти проти зірок» розповів, як прочитав історичний роман у п’ять років

Сергій Притула обожнює книги. Він дуже багато читає і частенько ділиться добірками літератури зі своїми фанатами. Син Дмитро не відстає від зіркового батька. Він теж полюбляє гортати паперові сторінки. І це в епоху тотальної діджиталізації, коли діти пропадають в телефонах, а не в бібліотеках. Як Сергій Притула привчив сина до книжок?

– Вважаю, що немає кращої мотивації, ніж приклад батьків, – ділиться він. – Діти змалку повторюють поведінку дорослих. Якщо дитина бачить маму і тата з книжкою в руках, для неї це не є чимось диким. Вона розуміє: батьки читають, значить, це норма життя. В такому випадку, коли ти кажеш: «Дивись, я тобі таку гарну книжку купив, візьми, почитай», у дитини немає відторгнення. Якщо ж вона цілими днями бачить батьків у ґаджетах і сама сидить в них, коли даєш їй книжку, вона не розуміє, для чого це. Ти не читаєш, то чого я маю читати?

Ведучий і сам змалку пристрастився до книжок і читав серйозну літературу, коли багато його однолітків ще й «Абетки» не бачили.

– У батька була дуже велика бібліотека, і коли ми проходили якісь теми на уроках історії, я приходив додому і шукав художню літературу, яка б відповідала тому періоду, – згадує він. – У п’ять років прочитав «Спартак», тому що перед тим подивився фільм про Рим, легіонерів, війни з варварами. Мене це так захопило! Почав шукати, яка книга у нас є на цю тему. Знайшов «Спартак».

До речі, унікальні знання літератури та історії ведучий неодноразово демонстрував під час зйомок шоу «Діти проти зірок», прем’єра якого відбудеться 7 жовтня о 19:00 на Новому каналі.

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