Спеціально до Гелловіну знаменитості розповіли про свої фобії

Вони здаються нам дуже сміливими. Адже змогли побороти найпоширеніший страх на планеті – публічних виступів. Але українським зіркам притаманне все людське – у них, як і в усіх, є фобії. Які – вони розповіли на зйомках шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

Повзуча гидота

Осінь для Олега Кензова – чудова пора року. Адже тоді немає причин для його фобії. Ніхто не здогадується, але міцний ведучий реаліті «Кохання на виживання» застигає в жаху, якщо бачить навіть малюсіньку змію.

– Навіть коли розумію, що це безпечний вужик із жовтими «вушками», все одно стою на місці й не можу поворухнутися, – зізнається він. – Коли їдемо на гастролі, а заправок поруч немає, доводиться йти до вітру в поле. Завжди боюся, що зараз як вискочить змія, як вкусить за ногу.

Вище хмар

Екс-солістка групи Nikita DJ NANA свої страхи намагається приборкати.

– Я боюся висоти, – розповідає вона. – Десь до 25 років у мене не було цього страху. Потім піднялася на дах і відчула легку паніку. Двічі стрибала з парашутом, щоб побороти фобію. Не можу сказати, що дуже допомогло.

Безстрашна леді

Актриса «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару нічого не боїться. Щоправда в дитинстві вона була не такою сміливою. Якось її налякала… книжка.

– Дуже хотіла подивитися фільм «Жах на вулиці В’язів», але батьки не дозволяли, – згадує вона. – Тоді сусідка принесла книжку про Фредді Крюгера. Хоча я ніколи не кидаю книжки, це перша і єдина історія, яку не дочитала, тому що було дуже страшно.

До речі, деякі фобії зіркам доведеться приборкати сьогодні, 28 жовтня, о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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