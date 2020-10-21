Як поставити дитину на ролики? Поради від чемпіона Богдана Панченка

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) ролер-тренер розповів про секрети професії

Новий канал продовжує знайомити глядача з селебритіз, серед них – із зірками в певних професіях. Так, у третьому випуску «Діти проти зірок» за команду дорослих зіграє майстерний ролер Богдан Панченко. Він не лише вміє робити неймовірні трюки на роликах, а й проводить уроки для всіх охочих.

За лаштунками проекту Богдан розповів, на що варто звернути увагу, якщо ставиш дитину на ролики.

– Щоб швидко навчитися кататися, потрібно не поспішати, але займатися постійно, – розповів тренер. – Іноді новачки дуже бояться падінь. Щоб цього уникнути, потрібно «перетворитися» на пінгвіна: носочки розвести в різні боки, а п’яти поставити разом. Щоб не впасти на п’яту точку, слід поставити руки на коліна… і дрібними кроками рухатися вперед, бажано, по траві. Найпоширеніша помилка – не брати захист. Пам’ятайте, друзі, головне – це шолом. Хто катається без шолома, той катається недовго (сміється).

Богдан разом зі своєю суперницею Алісою Сунко з’ясовуватимуть, хто робить найкрутіші трюки. Для демонстрації цього індивідуального батлу в студії побудували спеціальний даунхіл – крутий спуск з підйомом.

Дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі, що вироблятимуть зірки в шоу «Діти проти зірок»! Буде неймовірне видовище.

Дізнатися більше:

Оля Полякова: «Жінка з гвинтом у п’ятій точці встигає все»

Даша Трегубова розповіла, як пробудити акторський талант у дітей