Новий каналДіти проти зірокНовиниЯк поставити дитину на ролики? Поради від чемпіона Богдана Панченка

Як поставити дитину на ролики? Поради від чемпіона Богдана Панченка

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) ролер-тренер розповів про секрети професії

Новий канал продовжує знайомити глядача з селебритіз, серед них – із зірками в певних професіях. Так, у третьому випуску «Діти проти зірок» за команду дорослих зіграє майстерний ролер Богдан Панченко. Він не лише вміє робити неймовірні трюки на роликах, а й проводить уроки для всіх охочих.

За лаштунками проекту Богдан розповів, на що варто звернути увагу, якщо ставиш дитину на ролики.

– Щоб швидко навчитися кататися, потрібно не поспішати, але займатися постійно, – розповів тренер. – Іноді новачки дуже бояться падінь. Щоб цього уникнути, потрібно «перетворитися» на пінгвіна: носочки розвести в різні боки, а п’яти поставити разом. Щоб не впасти на п’яту точку, слід поставити руки на коліна… і дрібними кроками рухатися вперед, бажано, по траві. Найпоширеніша помилка – не брати захист. Пам’ятайте, друзі, головне – це шолом. Хто катається без шолома, той катається недовго (сміється).

Богдан разом зі своєю суперницею Алісою Сунко з’ясовуватимуть, хто робить найкрутіші трюки. Для демонстрації цього індивідуального батлу в студії побудували спеціальний даунхіл – крутий спуск з підйомом.

Дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі, що вироблятимуть зірки в шоу «Діти проти зірок»! Буде неймовірне видовище.

Дізнатися більше:

Оля Полякова: «Жінка з гвинтом у п’ятій точці встигає все»

Даша Трегубова розповіла, як пробудити акторський талант у дітей

дети новости новости