Як виховувати дітей: поради від Сергія Притули

Ведучий Нового каналу поділився своїми спостереженнями за талановитою малечею

Двічі батько Сергій Притула с легкістю може знайти спільну мову з дітьми. Досвід «роботи» татусем та ведучим шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) дається взнаки. На зйомках він і похвалить малечу, і заспокоїть, а якщо треба, витре сльози. Сергій Притула поділився думкою, як варто виховувати дітей.

– Дорогі батьки! Не сприйміть це за якесь повчання. Виховання ваших дітей – це ваша справа. Проте результати вашого виховання стають основою комунікації ваших дітей зі світом і оточуючими. І тоді це вже перестає бути виключно вашою історією стосунків. Кілька моментів, які я помітив на зйомках, і які хотів би проговорити вголос.

Дітей треба любити і хвалити

Потрібно їх мотивувати і підкреслювати важливість їхніх успіхів. Проте слідкуйте за тим, як сама дитина сприймає ці досягнення, і чи ви правильно формулюєте свою похвалу! Дуже прикро, коли вона пишається своїми успіхами не автономно, а на тлі успіхів інших дітей, з якими ходить на якусь секцію чи гурток. Якщо дитина абсолютно спокійно говорить перед камерами, що всі ровесники, які з нею займаються в гуртку, заздрять їй, бо не можуть досягнути її результатів, то не сумнівайтеся, що вона те ж саме каже цим дітям в обличчя. І це прямий шлях до нарцисизму і відторгнення з боку колективу. А, головне, коли ви толеруєте подібну поведінку, то з часом дітлахи занадто переоцінюють свої можливості, і це «вилазить боком». Про це в наступному пункті.

Виховуючи геніїв, лідерів та чемпіонів, навчіть своїх дітей адекватно реагувати на поразки!

Без невдач перемог не буває. Мені чомусь здається, що коли ваша дитина віком 10-13 років, зазнавши поразки, починає товкти декорацію ногами і переходить на вживання лексики, яка пасує компанії 20-річних гопників, то, мабуть, це теж далеко не вперше. І я не розумію, що заважає вам попрацювати з дитиною над її поведінкою і усвідомленням, що з поразок треба робити висновки, а не шукати когось винного у них. Навчіть дітей не лише прагнути максимальних результатів, а й керувати своїми емоціями.

Геніальність не може бути індульгенцією хамовитості.

Дитина має розвиватися всебічно. Якщо ви робите акцент на її досягненнях лише в одній царині, то це хибний шлях. Кого цікавитимуть успіхи вашої дитини, якщо вона у спілкуванні з дорослими «пускається берега», може привселюдно штовхнути свою рідну бабусю зі словами: «руки убери от меня» тощо? Ви списуєте це на стрес та емоційність. Я ж вважаю, що це ваша вседозволеність і невміння поставити дитину на місце! І ви просто прозрієте, до яких наслідків це призведе, коли «свєтлому мальчіку» стукне 18-20.

«Діти проти зірок»: як Даша Астаф’єва лікувала птахів, а Катерина Кухар «спілкувалася» виделками

Я вже не кажу про те незрозуміле відчуття, коли дорослі на майданчику звертаються до дітей на «ви», а ті демонстративно відповідають на «ти». Але то вже дурниці. Йдемо у Європу – най буде!

Припиніть використовувати своїх дітей для реалізації того, що не вдалося колись вам.

Тут розжовувати не буду, бо доведеться перейти на конкретні приклади. Просто дуже боляче бачити дітей, яких ви позбавляєте права вибору і пушите до заняття тим, у чому колись хотіли стати найкращими, але щось пішло не так. Схема «Ну, якщо мені не вдалося, то моїй дитині вдасться» − це ваше бажання, а не вибір сина чи доньки! І це нечесно!

Насправді, прояви того, що я описав, мали епізодичний характер за два сезони програми. Але вони мали місце. І я вважав за потрібне сказати про це.

Секрет розкрито: ось хто голос Мегамозку

Можливо, це комусь стане у пригоді наступного року, коли ви будете подаватися на кастинги дуже класного шоу, з надзвичайно крутими дітиськами, які вміють все! І які є яскравим прикладом для своїх ровесників, що окрім ґаджетів та комп’ютерних ігор в житті є багато цікавого та яскравого.

Прем’єра «Діти проти зірок» − 7 жовтня о 19:00 на Новому каналі.