Володимир Шумко з’їв шкільний наочний посібник

Володимир Шумко зізнався про скоєний на уроці біології вчинок

Від його жартів можна реготати годинами, адже він справжній майстер імпровізацій. Йдеться про талановитого актора Improv Live Show (Новий канал) Володимира Шумка. А тепер хлопець повеселить вас своєю шкільною витівкою.

Зйомки шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) навіяли на Володимира спогади про школу. Гуморист зізнався про вчинок, який скоїв на уроці біології.

– Я з’їв рака, – каже Володимир. – Ви подумали, що батьки давали мені до школи поживний перекус? Зовсім ні. Поласував раком, якого треба було вивчати та роздивлятися. До речі, поділився морепродуктом з однокласником (усміхається). Я не пам’ятаю ані його смаку, ані вигляду. Пригадую, як вчителька з біології зробила запис у щоденнику: «Ваш син з’їв рака. Купіть до школи нового».

Хлопець каже, що батьки за такий вчинок його не сварили.

– Відреагували дуже спокійно, – розповідає Володимир. – Навіть з гумором сказали: «Сину, ти що, був такий голодний? Ми ж даємо тобі їжу з собою».

За словами гумориста, рака у школу купили нового.

Вмикайте прем’єру осіннього сезону шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі 7 жовтня о 19:00.

Фото – fb/Вова_Шумко

Більше новин:

«Діти проти зірок»: як Даша Астаф’єва лікувала птахів, а Катерина Кухар «спілкувалася» виделками

Амадор Лопес – про 1 вересня у Венесуелі: запальна костюмована вечірка