З чим у вас асоціюються сучасні діти? Лише з ґаджетами? Здається, що вони нічого не вміють робити, окрім як водити пальчиком по екрану. А насправді завдяки освіченості, доступу до інформації, діджиталізаціі з пелюшок вони набирають мільйони фоловерів у соцмережах, винаходять високотехнологічні пристрої і мріють врятувати планету від забруднення. Це – покоління Z, яке легко дасть фору поколінню Y. Саме такий посил Новий канал вклав у проморолик другого сезону шоу «Діти проти зірок».

– Подивіться на сучасних дітей, вони ж просто космос, – розповідає режисерка відео Валерія Коваленко. – Під час розробки ролика ми відштовхувалися від того, що в шоу «Діти проти зірок» будуть сміливі хлопчики й дівчатка, які кинули виклик зіркам. Хотілося передати їхню безстрашність, і щоб водночас у ролику читався сучасний дух. Маніфест – це речитатив у стилі реп. Діти намагаються донести дорослим, що нічим нам не поступаються, і вони – майбутнє. А ми – минуле. І так, з ними краще не зв’язуватися.

Свій маніфест 11 дітей вклали у 45 секунд. Тому сказали найголовніше.

– Наше покоління і справді краще, ніж дорослі, – сміється 12-річна «маніфестантка» Софія Мерзлякова. – У нас більше інформації в голові, ми краще орієнтуємося в ґаджетах та інтернеті. Ми більше знаємо, і тому в нас вищі шанси перемогти зірок у шоу.

Дух сучасності вирішили показати через урбаністичні пейзажі. А щоб глядач часом не переплутав промо «Діти проти зірок» із заставкою голлівудського фільму, за день до зйомок на стінах скейт-парку намалювали графіті – лого програми і Нового каналу. На розпис пішло три літри червоної фарби і 16 балончиків – спеціальної, для графіті.

Судячи зі зйомок проморолика, другий сезон «Діти проти зірок» з ведучим Сергієм Притулою буде дуже крутим! А чиє покоління переможе – дізнаєтеся цієї осені на Новому каналі.