Злата Огнєвич викинула брендову сукню з гардеробу

Артистка розказала, чому позбулася улюбленого look’у

Українська співачка Злата Огнєвіч раз на місяць звільняє свій простір від непотребу. Дівчина зізнається, вона щомісяця викидає більше 20 речей. Каже, що після цього відчуває легкість та комфорт. Яку річ їй було викинути найважче, Злата ексклюзивно розповіла під час зйомок «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Дуже корисна звичка – позбуватися зайвих речей, – каже співачка. – Ви можете викинути папірець, олівець, одяг, посуд. Словом, спробуйте попрощатися з будь-чим. Це дуже класна енергетична терапія. Тоді побачите, як багато непотребу ви купляєте та зберігаєте. З часом перетворитеся на свідомого споживача.

Злата зізнається, що якось вона викинула більше 150 речей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram zlata.ognevich 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– До речі, я раз на рік роблю генеральну чистку гардеробу, – розповідає дівчина. – Повністю його перебираю. Все, що не носила, викидаю або віддаю. Вважаю, що речі мають приносити задоволення. Нехай їх буде менше, але якісніших.

Так одного разу Златі довелось попрощатися з улюбленою брендовою сукнею.

– Я дуже про неї мріяла, – каже співачка. – Вона була дорогою. Придбала її за свій гонорар. Вважала сукню щасливою. Одягала на особливі імпрези. Під час розбору свого гардеробу відчула, що втратила з нею енергетичний зв’язок. Звісно, шкода було її викидати. Та все ж відпустила.

У новому сезоні програми «Діти проти зірок» Злата Онєвіч розкаже глядачам, як правильно сортувати сміття та жити у стилі еко! Не пропустіть осінню прем’єру на Новому каналі.

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