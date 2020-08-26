Рецепт легкого борщу від фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної

Лідерка рок-гурту своїми першими стравами може вбити наповал. В хорошому сенсі цих слів

Важко уявити, що сувора фронтвумен, яка на концертах з’являється в екстравагантних образах: чи то з рогами на голові, чи з колючками у волоссі, вдома перетворюється на звичайну дружину й маму. Юля любить побалувати близьких смаколиками власного виробництва. Звідки в неї з’явилася любов до кухні, вона розповіла на зйомках шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Борщ у мене просто шикарний, – зізнається вона. – Цікавитися кулінарією я почала у дорослому віці, коли стала зустрічатися з Валом, і мені захотілося його вразити. До речі, у мене не лише борщ розкішний, у мене все смачне.

Своїм фірмовим рецептом першої страви вона поділилася з Новим каналом.

– Спочатку я роблю заправку. Окремо натираю буряк, моркву, нарізаю цибулю і часник, додаю томатну пасту і трошки водички. Все це тушкую, – розповідає фронтвумен The Hardkiss. –Додаю до заправки основні спеції: сіль, перець, паприку, коріандр. Паралельно кип’ячу воду, туди кладу картоплю, капусту. Потім додаю заправку і варю борщ. Першу страву подаю без сметани, бо ми з сім’єю вирішили відмовитися від молочних продуктів.

В шоу «Діти проти зірок» з юними геніями Юлія змагатиметься не в кулінарному таланті. Чим здивує – дізнаєтеся цієї осені на Новому каналі.

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