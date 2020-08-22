За що Влада Яму сварять дружина і дитина?

Відомий танцюрист може отримати вдома сувору догану

Харизматичний і талановитий Влад Яма своїми па може підкорити будь-яку дівчину. Але вдома Влада чекають двоє людей, які назавжди полонили його серце – дружина Ліліана і син Леон. Щоправда, зустрічають вони главу сім’ї не завжди компліментами.

– Мій син може насварити за те, що я надто довго був на роботі, – розповідає Влад за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). – Буває, він мене не відпускає на роботу, тримає за руку і каже: «Не пущу тебе». Доводиться йти, адже я заробляю для сім’ї і для нього зокрема. Коли в неділю ми йдемо у ресторан або заходимо в дитячий магазин або магазин іграшок, мають бути гроші, щоб оплатити все.

Ліліана сварить коханого чоловіка з іншого приводу.

– За те, що я забув купити листя салату, – сміється хореограф. – Дружина любить, щоб я купував їй усе, що вона хоче. Іноді прохання не дуже систематизовані. Вона може спочатку сказати одне, згодом інше, потім зателефонувати і сказати третє, в смс написати четверте, а в месенджер – п’яте. Все це зібрати разом складно, потрібна єдина система. Але я знав, на що йду, коли одружувався. Тому реагую спокійно.

А ось як відреагує Влад Яма на батл тет-а-тет проти дитини, Новий канал покаже цієї осені в шоу «Діти проти зірок».

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