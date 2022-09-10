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«Я тричі ходив у військомат»: Андрій Бєдняков зробив відверте зізнання

«Я тричі ходив у військомат»: Андрій Бєдняков зробив відверте зізнання

Також ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» розповів, як дружина реагувала на його повернення в Україну в перші дні війни

«Я тричі ходив у військомат»: Андрій Бєдняков зробив відверте зізнання

Відомий український телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає у боротьбі проти ворога. Він працює на інформаційному та волонтерському фронтах. Та вперше за весь час зізнався, що хотів стати до лав ЗСУ.

Андрій Бєдняков стане батьком вдруге: Фото

– Я тричі ходив записуватись у військомат, – зізнався ведучий шоу Нового каналу «Де логіка?» в YouTube-проекті «Ходят Слухи». – Нікому про це не казав. Навіть моя дружина не чула, знає лише про один раз. Звісно, боюся, але йшов туди, хотів цього. Мені сказали: «Друже, ти поки що тут робиш значно більше, ніж робитимеш там». Насті (Анастасія Коротка – дружина Андрія Бєднякова – прим. ред.) я не казав, тому що дуже хвилювалася б. Але вона мене знає. В перший день війни, коли був за кордоном і одразу вирішив їхати в Україну, Настя плакала й говорила: «Я тебе знаю. Ти повернешся. І це правильно».

«Я тричі ходив у військомат»: Андрій Бєдняков зробив відверте зізнання

Анастасія з 6-річною донькою Ксенією, навпаки, на початку вторгнення були в Україні, а потім виїхали за кордон.

– Дружина з донькою приїжджали й провели в Україні два тижні, – розповідає Бєдняков. – Ксеня навіть залишалася ще трохи зі мною, тому що хотіла походити до школи. Три людини з її класу прийшли, всі сиділи в бомбосховищах. Але вона цього хотіла! Хотіла побачити друзів! Потім я її відвіз до дружини. Наразі дівчата в Америці. І я сказав, щоб поки що не поверталися. Дуже хвилююсь. Якщо є варіант і кошти, щоб дитина знаходилася за кордоном і принаймні не чула цих сирен і пострілів, то я як батько хочу, щоб вона залишалася там.

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