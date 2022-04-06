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Андрій Бєдняков повідомив про смерть мами, яка жила в Маріуполі

У Андрія Беднякова померла мама, яка більше місяця була у Маріуполі

Ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков повідомив про смерть своєї мами, яка жила в Маріуполі. Про горе у родині телеведучий розповів у своєму Instagram.

6 квітня Андрій опублікував чорно-білий знімок своєї мами у соцмережі та написав пост про те, що його мами не стало.

«Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды… Когда они наконец-то смогли уехать — мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме… “Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали.. я не хотела хоронить маму у подъезда…Как делали это другие”. С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела. Но она бы еще ЖИЛА! “русский мир” — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее», — написав Бєдняков.

Телеведучий зазначив, що, на жаль, зараз з мамою йому попрощатися не вдасться. Але він впевнений, що зможе це зробити після перемоги України та звільнення Маріуполя.

«Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой… Но я уверен, что рано или поздно — я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще у тысяч украинцев …» — написав Андрій.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині Андрія Бєднякова.

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