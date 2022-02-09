Позитив – про свій гардероб

Під час зйомок проекту «Де логіка?», який 3 березня стартує на Новому каналі, музикант зізнався, що свої look‘и підбирає під шкарпетки чи навіть труси

Завжди цікаво зазирнути в особисте життя знаменитостей. За лаштунками шоу «Де логіка?», яке з 3 березня покаже Новий канал, про свій гардероб розповів Позитив. Він точно знає, як самовиражатися!

– Кліпи, виступи, заходи – на таких публічних виходах хочеться, щоб звертали увагу, – зізнається він. – У повсякденному житті я одягаюся простіше. Напевно, через моменти з минулого. Коли ми вже стали артистами, але ще їздили в метро, треба було все контролювати. За зовнішній вигляд можна було і «вхопити» (сміється).

«Непосидючість у неї від мене»: Андрій Бєдняков вперше розповів про навчання доньки

«В мене її вкрали»: Ганна Різатдінова – про річ, яку купила за зароблені на Олімпіаді гроші

Позитив завжди дуже ретельно підбирає образи. Відштовхується не лише від настрою:

– Якщо я підходжу до шафи й розумію, що мені сподобалися сині шкарпетки, то під них буду обирати весь look, – каже артист. – Навіть труси! Обов’язково. Їх наче ніхто не бачить, але сам же знаю. От зроблять комплімент, що гарно виглядаю, а я впевнено відповім: «А ти бачив колір трусів?» (сміється).

Гардероб у Позитива немаленький. Незважаючи на це, на речі він витрачає не так багато грошей.

– Мені пощастило, що є спонсори. 50% речей купую сам, а 50% мені дістаються після зйомок кліпів, реклам, виступів, – розповідає музикант. – На шоу «Де логіка?» я, наприклад, у кросівках Balenciaga, куплених для концерту «Время и Стекло». Тоді нам та всьому балету замовили однакове взуття, на яке витратили половину бюджету всього заходу. Чи купив би сам такі кросівки? Напевно, ні… Надто дорого. Я можу собі це дозволити, але не хочу витрачати 600 чи 800 доларів на взуття. Зізнаюся тільки, що на подарунки для Потапа готовий витратити більше, ніж на себе. Останні два чи три його дня народження дарував речі, які коштують тисячу доларів і більше.

Прем’єру другого сезону інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» Новий канал покаже вже 3 березня о 20:00! Чекайте цікаві загадки та ребуси, а також найяскравіших українських знаменитостей.