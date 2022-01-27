Ганна Різатдінова – про річ, яку купила за зароблені на Олімпіаді гроші

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) гімнастка розповіла, як формує свій гардероб, і які речі є її слабкістю

Купити річ, бо дуже сподобалась, а потім не знати, з чим її одягнути. Знайома ситуація? За лаштунками зйомок шоу «Де логіка?» (Новий канал) бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року з художньої гімнастики та тренерка Ганна Різатдінова зізналася, що раніше це було точно про неї. Зараз дівчина намагається більш продумано ставитися до шопінгу.

– Я люблю спорт-шик (це такий стиль одягу, де поєднуються спортивний, романтичний та діловий стилі – прим. ред.). Це коли можна одягнути спортивний костюм, кеди і розбавити все це аксесуарами, які я обожнюю, – розповідає гімнастка. – Раніше в мене не було особливого алгоритму при підборі гардеробу. Мені подобався одяг – я його купувала. Тому часто речі були ніби вирвані з контексту, їх складно скомбінувати. Я це зрозуміла кілька років тому. Зараз намагаюся все підбирати цілими образами. Якщо светр, то продумую наперед, під які брюки його вдягну.

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Найдорожчі речі в гардеробі спортсменки – сумки. Навіть на призові кошти після бронзи в Ріо вона прикупила собі цей аксесуар.

– Через певний час після Олімпіади ми поїхали на змагання в Японію. Там я купила справжню чорну сумку Chanel, – ділиться Різатдінова. – Це був пік щастя, коли за свої чесно зароблені гроші придбала річ, про яку давно мріяла. Але через пару років у мене її вкрали.

Інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже вже навесні цього року!