Андрій Бєдняков вперше розповів про навчання доньки

А ще ведучий другого сезону шоу «Де логіка?», яке 3 березня стартує на Новому каналі, згадав, як сам жартував у шкільні роки

Чотири зірки, один ведучий, п’ять раундів і оригінальні загадки та ребуси – ви вже здогадалися, про що йдеться? Інтелектуально-розважальне шоу Нового каналу «Де логіка?» повертається в ефір! 3 березня о 20:00 глядачі побачать прем’єру – другий сезон проекту. Поки всі чекають на запеклі змагання чоловічої та жіночої логіки, ведучий сезону Андрій Бєдняков згадує шкільні роки. Все, як у проекті, – трохи подумати, трохи посміятися!

– У школі я отримував хороші оцінки. Щоправда, поведінка трішки підводила. Жартувати ж потрібно було! – ділиться ведучий. – Вчителі винайшли систему, за якою мені писали «ПОВЕДІНКА НЕЗАДОВІЛЬНА» по одній літері. І якщо за тиждень дописували повністю – я йшов зустрічатися з директоркою. Був з нею на короткій нозі, як кажуть (сміється). Взагалі, думаю, не вистачить і десяти сторінок, щоб розказати, як жартував і що робив у школі. Починаючи з підкладання кнопок однокласнику, поки він відповідав з місця, і закінчуючи масажем плечей вчительки з геометрії в перший день у новій школі. Були й приклеєні до стіни кеди однокласника. І біганина під час контрольної з геометрії до вчительки інформатики. Я з нею дуже добре ладнав, тому звертався, щоб вона мені вирішувала всі завдання. А потім віддавав це половині класу. В школі був дуже помітним!

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Шестирічна донька Андрія Бєднякова Ксенія цього року пішла до школи. І там теж не без сюрпризів.

– Донька поєднала характери і мами, і тата. Непосидючість, звісно, від мене, – сміється ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» – Вона зараз навчається у першому класі, і вже зі школи надходили прохання поговорити стосовно поведінки (усміхається). Щодо вільного часу, то ми часто подорожуємо сім’єю. Ксенія обожнює Одесу і Львів! Уявіть, у неї вже є улюблені готелі та місця. Коли вдома, то граємо в настільні ігри. Читаємо. Багато читаємо!

Прем’єру другого сезону інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» Новий канал покаже вже 3 березня о 20:00! Чекайте цікаві загадки та ребуси з найяскравішими українськими знаменитостями.