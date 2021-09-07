Андрій Бєдняков став ведучим шоу «Де логіка?» на Новому каналі

Дві команди зіркових гравців, п’ять раундів з каверзними завданнями на логіку і новий, але дуже відомий українцям ведучий. Восени Новий канал продовжить зйомки другого сезону «Де логіка?»

Андрія Бєднякова не треба особливо презентувати, адже глядачі вже давно знають його та люблять. Фірмова усмішка, почуття гумору та кмітливий розум, який ведучий вже встиг продемонструвати під час підготовки до зйомок «Де логіка?» Як? Бєдняков тестував завдання для зіркових учасників на собі.

– З дитинства люблю розгадувати кросворди, – розповідає Андрій Бєдняков. – Пам’ятаю, у нас удома лежали журнали з ребусами на звороті. Обожнював їх вирішувати. А ще купляв собі зошити, де в кінці були різні завдання на логіку. А от у школі не любив математику. До речі, минулий сезон «Де логіка?» я також дивився і змагався зі свого дивана з тими учасниками, які були в студії. Тепер з нетерпінням чекаю зйомок. Сподіваюся на веселий, цікавий, розумний, неймовірний сезон. Цікаво побачити, яка саме логіка в наших зірок. Та як швидко вони відгадуватимуть завдання.

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І, звісно, Новий канал спробує розвіяти популярні міфи про чоловічу та жіночу логіку.

– Дивлячись, як обирає кавуни моя дружина (Анастасія Коротка), можу сказати, що логіка в чоловіків працює краще (усміхається). Хоча побачимо, як впораються наші учасники в новому сезоні.

Глядачі Нового каналу теж позмагаються з зірками, не встаючи зі своїх диванів. Тож, чия логіка сильніша – скоро дізнаємося. Стежте за нашими новинами, щоб не пропустити найцікавіше!