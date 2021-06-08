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Тренд на подерті колготи: як Анна Саліванчук навчила школярок носити колготи по-новому

Як Анна Саліванчук навчила школярок носити колготи по-новому

Акторка зізналася, навіщо зробила великі дірки у капронках

Кожна дівчина прагне виглядати стильно та унікально. Не обов’язково слідувати всім тенденціям і сліпо копіювати чийсь образ. Можна увімкнути фантазію, набратися сміливості та вигадати свою родзинку. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) акторка Анна Саліванчук розказала, як ненароком стала законодавицею моди.

Як Анна Саліванчук навчила школярок носити колготи по-новому

– Після перемоги в конкурсі «Міс Шепетівка» до мене побільшало уваги, – зізнається акторка. –Якось я прийшла до школи у короткій спідниці і помітила, що подерла капронові колготки. Не розгубилася і з маленької дірки зробила кілька величезних.

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Усі учні школи озирались на Анну та обговорювали її зовнішній вигляд.

–Чула, як кричали: «О, Саліванчук у подертих колготках – значить, це модно», – згадує акторка. – І наступного дня всі дівчата з молодших класів прийшли у колготах з дірками (усміхається). Так я створила новий тренд!

Вмикайте останній випуск шоу «Де логіка?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

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