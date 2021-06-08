Як Анна Саліванчук навчила школярок носити колготи по-новому

Акторка зізналася, навіщо зробила великі дірки у капронках

Кожна дівчина прагне виглядати стильно та унікально. Не обов’язково слідувати всім тенденціям і сліпо копіювати чийсь образ. Можна увімкнути фантазію, набратися сміливості та вигадати свою родзинку. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) акторка Анна Саліванчук розказала, як ненароком стала законодавицею моди.

– Після перемоги в конкурсі «Міс Шепетівка» до мене побільшало уваги, – зізнається акторка. –Якось я прийшла до школи у короткій спідниці і помітила, що подерла капронові колготки. Не розгубилася і з маленької дірки зробила кілька величезних.

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Усі учні школи озирались на Анну та обговорювали її зовнішній вигляд.

–Чула, як кричали: «О, Саліванчук у подертих колготках – значить, це модно», – згадує акторка. – І наступного дня всі дівчата з молодших класів прийшли у колготах з дірками (усміхається). Так я створила новий тренд!

Вмикайте останній випуск шоу «Де логіка?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі.