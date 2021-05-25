Відома гумористка – про весілля подруги

Про найбільш нелогічний, але дуже яскравий вчинок за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповіла Вікторія Булітко

Часто на весіллях друзів ми йдемо у відрив. І знаменитості – не виняток. Про таку подію за лаштунками інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповіла гумористка і актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко.

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– Я поїхала на весілля до найкращої подруги: готувалася, вибирала шикарне вбрання, туфлі, робила зачіску… Адже свято в улюбленої подружки! – розповіла Булітко Новому каналу. – Вже під час застілля, коли гості почали говорити тости, раптом згадала, що мені теж доведеться сказати щось красиве. І в той момент чомусь придумала божевільний тост, у якому розповіла не найпрекрасніші речі про мою подругу. А в кінці тосту сказала: «Хто зі мною не згоден, той нехай перший кине мене в басейн». А потім взяла сама себе за шиворіт і кинула в басейн у своєму шикарному образі, який так довго готувала. Ось такий нелогічний вчинок, який прикрасив вечір.

Свіжий випуск шоу «Де логіка?» з Вікторією Булітко і її колегами Яною Глущенко, Єгором Крутоголовом і Євгеном Сморігіним Новий канал покаже вже сьогодні, 25 травня, о 19:00.