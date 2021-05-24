Віка Булітко – про особисте життя і весілля

Зірка гумористичного шоу розповіла, чи хоче колись заміж

Комедійна актриса Вікторія Булітко є однією з українських знаменитостей, які тримають особисте життя за сімома замками. У своєму Instagram дівчина вільно показує, як проводить час із друзями та колегами, але ім’я свого бойфренда не розкриває. У всіх інтерв’ю Віка каже, що хлопець у неї є, і вже багато років, але більше нічого про нього не розповідає. Чи заручена актриса, теж незрозуміло.

Як з’ясувалося на бекстейджі шоу «Де логіка?» (Новий канал), заміж Віка Булітко і зовсім не поспішає.

– Я знаю людей, для яких вийти заміж і зіграти весілля з сукнею дуже важливо. Але особисто я не бачу в цьому особливої потреби. Якщо говорити про дітей, то, можливо, і потрібно поставити штампи в паспорт, щоб усе було зручно саме з документами. Зіграти класичне весілля – це не про мене. Та якщо мій майбутній чоловік все організує, якщо це буде важливо для нього і його родичів, то я буду не проти. Не люблю перейматися щодо організації заходів. Тим більше, що я вже виходила заміж не знаю скільки разів, більше 100 – точно. У мене були весільні сукні на будь-який смак і колір, щоправда, в кіно, – зі сміхом поділилася Віка.

Як Володимира Остапчука сплутали з офіціантом

«Втратив близько двох тисяч доларів»: Влад Яма – про нелогічний вчинок

Що ж стосується весілля, у Булітко свої особливі уявлення про це.

– Знаєте, круто одружитися вже сивими дідусем і бабусею, щоб усіх здивувати! (сміється). Просто уявіть таке весілля! Можна буде покликати друзів-пенсіонерів і організувати все десь на островах. Старенькі затусять у білих купальниках разом із діджеєм, – говорить зірка.

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» з Вікторією Булітко, Яною Глущенко, Єгором Крутоголовом і Євгеном Сморігіним вже у вівторок о 19:00 на Новому каналі