Марина Боржемська показала фото поцілунку з Олесею Жураківською

Зірка розповіла про дружбу з відомою актрисою за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Кажуть, що жіночої дружби не буває, але відома українська тренерка Марина Боржемська знає, що це не так. Навіть у зірковому оточенні знаменитості вдалося знайти свою споріднену душу, разом з якою вони долають усі труднощі та негаразди, а також радіють перемогам і щасливим моментам.

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Як з’ясувалося на зйомках шоу «Де логіка?», найкраща подруга Марини Боржемської – актриса серіалу «Пеші ластівки» Олеся Жураківська. Зірки часто проводять час разом і спілкуються так близько, що в телефоні Марини навіть знайшлося фото їхнього дружнього поцілунку.

– Моя любов, моя найкраща подруга Олеся Жураківська. Це неймовірної доброти і душі людина. Ми з нею познайомилися на одному танцювальному проекті. Тоді в ньому брав участь мій колишній чоловік. Наша дружба зав’язалася з того моменту. Вона приїжджала на хрестини мого сина Роберта, ми вітаємо одна одну на всі наші свята, щодня підтримуємо. Завжди в думках поруч з нею і знаю, що і я в її серці і думках. Це душа нашого кінематографа, театру. Коли Олеся виходить на сцену, вона оживає. Я пишаюся, що маю таку подругу, – поділилася Марина Боржемська.

Дивись новий випуск шоу «Де логіка?» вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі