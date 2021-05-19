Як Володимира Остапчука сплутали з офіціантом

Телеведучий розповів про курйозні випадки з життя

Уже понад 10 років Володимир Остапчук веде успішні ТБ-проекти. Та популярність і впізнаваність він здобув після «Євробачення-2017». Саме тоді Володимир став ведучим пісенного конкурсу. Попри велику популярність українці часто не сприймають його як зірку. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) телеведучий розповів про курйозні ситуації, які траплялися з ним у публічних місцях.

– Після «Євробачення» вважав, що став відомим, – згадує Володимир. – Мене запросили на один світський захід. Тоді піднімався ліфтом і зустрів дівчину. Вона мені усміхнулася і сказала: «Десь я вас бачила». Я ж то думаю, певно, з «Євробачення» запам’ятала. Вирішив переконатися і уточнив, де це було. На що вона відповіла: «Вибачте, я не всіх офіціантів пам’ятаю».

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Тепер вже Володимира впізнають і ні з ким не плутають. Але частенько просять фото за дуже незручних обставин.

– Зараз ношу брекети на зубах, – розповідає телеведучий. – Нещодавно обідав у ресторані кашею з кіноа. Це така маленька чорненька крупа. Позастрягала мені між зубів та брекетів. «Чорноротий» – то було про мене (усміхається). І треба ж було, щоб саме у той момент до мене підійшли сфотографуватися мама з дитиною. Я ніколи не відмовляю у таких проханнях. Але домовився з малечею, що не буду усміхатися.

Дивіться нові випуски шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі