Юлія Саніна планувала працювати в етнографічному музеї

Про найбільш нелогічний вчинок у житті музикантка розповіла під час зйомок шоу «Де логіка?» (Новий канал)

«Вища освіта – мій найбільш нелогічний вчинок», – цю фразу частенько говорили зірки за лаштунками шоу «Де логіка?» Хтось шкодує про вибір спеціальності, хтось – про виш, а хтось сміливо заявляє, що витрачений тоді час – згаяний даремно. Як от, наприклад, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

– Найнелогічнішим своїм рішенням я вважаю вступ на магістратуру, – зізнається артистка. – Я закінчила філологію, фольклористику в університеті Шевченка. Коли отримала диплом бакалавра, дуже активно займалася музикою, знала, що буду у The Hardkiss. Ми вже тоді почали свій шлях. І чомусь хтось сказав мені, що дуже важливо мати диплом магістра, бо ступінь бакалавра нічого не означає. Мені було так шкода чотири витрачені роки у бакалавраті, що я вирішила вступати далі. Ще переймалася, що мене не візьмуть на роботу в етнографічний музей, наприклад, тому що в мене немає диплому магістра. Чому я вирішила, що мені на всяк випадок потрібна перспектива працювати у музеї чи десь у народному колективі? Не знаю. Але витратила ще два роки на навчання. І відтоді нікому ніколи диплом не показувала. Знання, звичайно ж, отримала, і вони допомагали в творчості. Але ось сам папірець виявився не таким вже й необхідним.

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Чи логічно думала Юлія Саніна з напарницею по команді Оленою Шоптенко у шоу «Де логіка?» Та чи вдасться їм перемогти чоловічу команду у складі Влада Ями та Жені Кота? Дивіться вже сьогодні, 11 травня, о 19:00 на Новому каналі!