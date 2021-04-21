Леся Нікітюк змусила Діму Кадная підписатися на свій Instagram

Артист нарешті зафоловив зірку Нового каналу

Instagram ведучої шоу «Хто зверху?» та «Le Маршрутка» Лесі Нікітюк вже має понад 3, 5 мільйони фоловерів. Та, як виявилося під час діджитал-гри «У приват до зірки» перед шоу «Де логіка?», серед тих мільйонів обожнювачів прекрасної зірки донедавна не було соліста гурту KADNAY Діми Кадная. Під час зйомок Леся Нікітюк буквально змусила співака підписатися на неї в Instagram.

– Я на тебе підписаний, а ти на мене ні. Але нічого страшного, – спочатку стверджував Діма.

Але з’ясувалося, що це була абсолютна брехня, і Кадная немає серед фоловерів Лесі, а вона просто відповідає на таке взаємністю.

– Я відписалася від тебе, бо ти мене не лайкаєш і нічого не коментуєш. Я тебе постійно лайкала, а ти мене не лайкаєш принципово. Може, щоб ніхто не спалив, що ти мене лайкаєш, – припустила ведуча Нового каналу.

Тоді Діма Каднай вирішив перевірити, хто з них двох правий, і поліз шукати Лесю Нікітюк серед своїх підписників. Тоді правда й відкрилася. Але співак поспішив виправити ситуацію, підписавшись на Лесю та лайкнувши її фоточку.

– Вже так лайкаю фоточки, що аж палець болить. До цього моменту взагалі настільки багато не лайкав. А тепер Леся кожного ранку сліпить, а ввечері світить зі стрічки мого Instagram, – прокоментував нову підписку Діма Каднай.

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