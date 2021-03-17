Чому Ivan NAVI не зареєстрований у додатках для знайомств?

Артист пояснив свою відсутність на дейтинг-платформах

Мабуть, в українському шоу-бізнесі ще не траплялося випадку, коли когось зі знаменитостей можна було зустріти у додатках для знайомств. І навіть якщо хтось із вас бачив там фоточку Іраклі Макацарії чи Ivan NAVI, знайте, що то був фейк. Принаймні, про останнього артиста Новий канал може говорити з упевненістю. Адже нещодавно Ivan NAVI зізнався, що ніколи не реєструвався у додатках для знайомств.

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Під час діджитал-гри «У приват до зірки» перед шоу «Де логіка?» Оля Цибульська загадала дату, за яку в мобільному Івана знайшлася фотографія зі зйомок шоу «Хто зверху?» На ній артист позує в сукні. На це Цибульська пожартувала, що після такого знімка співака могли б запросити на побачення в додатку для знайомств. Але виявилося, що для Ivan NAVI ця історія неактуальна.

– У мене ніколи не було бажання чи потреби знайомитися в додатках для знайомств. Якось завжди вдавалось влаштовувати своє особисте життя офлайн. Тому в цьому питанні я олдскульний чувак. Не знаю, як би це сприйняли, може, вже є якийсь акаунт з моїми фотками. Якщо побачите – не ведіться, – пояснив і застеріг Ivan NAVI.

Не пропусти нові випуски шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі. А про одкровення учасників проекту дізнавайся у діджитал-грі «У приват до зірки» на нашому YouTube