Оля Цибульська зізналася, чому ніколи не пробувалася на Євробачення

Зірка висловила думку про участь у пісенному конкурсі

Українська співачка Оля Цибульська вже цілих чотирнадцять років сяє в українському шоу-бізнесі. Але артистка чомусь жодного разу не спробувала свої сили на Національному відборі на «Євробачення», у якому Україна вже двічі перемагала. Новому каналу стало цікаво почути пояснення Олі щодо відсутності її на головній європейській сцені. Тому під час діджитал-гри «У приват до зірки» перед шоу «Де логіка?» ми допиталися правди.

– Коли я їду, то зі мною їде велика компанія. Порахувала, який у мене буде побутовий райдер, і вирішила, що для України це поки що дуже дорого. Занадто дорога Цибуля! – віджартувалася співачка.

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Але поговоривши з Олею після зйомок, Новий канал таки дізнався справжні причини відсутності Цибульської на українських Нацвідборах на «Євробачення».

– Для мене «Євробачення» – це конкурс пісні. Поки що підходяща не написалася. Та й живемо ми більше в епоху «модних треків», ніж музики. Я давно слідкую за конкурсом. У нас величезна діаграма від «Дикі танці» до «Разом нас багато». Якщо прийде муза, і те, що ми створимо, захочеться показати світу – зроблю це. Бо ж краще бути вічною, як ABBA, аніж просто стати артистом, який привезе наш дорогоцінний прапор на міжнародну арену. Або круто, або не рипайся! – серйозно підсумувала артистка.

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» з Олею Цибульською сьогодні о 20:00 на Новому каналі