Сергій Притула – про поєднання роботи та особистого життя

Ведучий шоу «Де логіка?», «Діти проти зірок» та «Хто зверху?» (Новий канал) зізнався, що ідеальний баланс між цими складовими знайшов лише після 39-ти, і все одно продовжує вчитися

Відомий український телеведучий Сергій Притула – батько двох чудових діток – 13-річного сина Дмитра та трирічної донечки Соломійки. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) він розповів, як поєднує роботу та сімейне життя.

– Я не маю звички давати комусь поради, – говорить телеведучий. – Максимум – можу поділитися власним досвідом. А брати його до уваги чи ні – це справа кожного. Зрештою, я не володар Гран-прі конкурсу «Кращий батько планети», у мене є безліч своїх «косяків». Щоправда, я з них роблю висновки. Найглобальніший – що не треба знаходити сили для дітей після важкого робочого дня, а треба завдяки дітям заряджатися на робочий день так, щоб він минув максимально успішно. Після виходу з «Вар’яти-шоу» це почало вдаватися мені не лише теоретично.

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Телеведучий зізнався, що правильний баланс між кар’єрою та вихованням дітей він знайшов лише нещодавно. І навіть більше – досі вчиться поєднувати ці важливі складові.

– Повторюся: я далеко не ідеальний татусь, – зізнається Притула. – Пікові періоди того, як я формував свою кар’єру у тій чи іншій царині, припали на 2008-2011, коли народився і зростав Дмитрик, і 2016-2020 роки, коли народилась і досягла трирічного віку Соломія. Рішення зосередити більше уваги на громадсько-політичній діяльності стало причиною виходу зі свого дітища – «Першого україномовного гумор-шоу Вар’яти». А похідною від цього рішення стало майже постійне перебування у Києві. І хоч яким би насиченим тут був день, маю можливість зібрати в школу сина, відвезти в садочок доньку, забрати її звідти, а сина з плавання тощо. Тобто, свій правильний баланс я знайшов лише після 39-ти. Тому не мені радити молодим сім’ям, як і що балансувати. Я сам лише вчуся.

Дивіться інтелектуально-розважальне шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі!