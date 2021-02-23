Ігор Ласточкін – про те, як створити контент для Instagram з нічого

Гуморист розповів, що постити, коли немає «гідноти»

Український комік Ігор Ласточкін має доволі велику аудиторію прихильників. Лише в Instagram на актора підписано понад 650 тисяч акаунтів. Звісно, що цінять Ласточкіна саме за його почуття гумору, яке він намагається транслювати і на власній сторінці. Але правда в тому, що регулярний постинг в Instagram дається Ігорю дуже непросто.

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Насправді, активно вести соціальні мережі для зайнятих зірок – це ще той виклик. Створювати контент заздалегідь чи продумано – історія не про Ігоря Ласточкіна. Але він завжди знає, що робити, коли треба щось закинути в Instagram, а нормального контенту нема. Своїм секретом гуморист поділився у діджитал-грі «У приват до зірки» перед шоу «Де логіка?», показавши фото з піною на обличчі.

– Просто себе викладати – немає сенсу. Я, значить, думаю, що піду й намащу собі обличчя та сфотографуюся, а там якийсь підпис придумаю. Зате вмився заразом. А потім придумав таке запитання: «Як ви ставитеся до людей, у яких є чорні цятки на обличчі?» Просто я написав, що коли бачу чорну цятку, то не чую, що мені людина говорить (сміється). Все! Я просто дивлюся на неї! –розповів Ігор Ласточкін.

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