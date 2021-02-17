Сергій Притула – про дистанційне навчання

Відомий український телеведучий розповів, як у його сім’ї пристосувалися до онлайн-навчання та які переваги знайшли у цьому

Пам’ятаєте, коли щойно ввели дистанційне навчання у школах? Діти не розуміли, що від них хочуть, вчителі плутались у чудесах сучасної техніки. З часом усі навчилися справлятися з труднощами. Навіть більше – часто успішність дітей під час онлайн-навчання підвищувалася. Прикладом такої закономірності став 13-річний син ведучого Нового каналу Сергія Притули Дмитро Притула.

– Я не можу «похвалитися» тим, що на дистанційці у Дмитра впала успішність, – ділиться ведучий Нового каналу Сергій Притула. – Минулого року він отримав похвальну грамоту, не в останню чергу завдяки тому, що на дистанційному навчанні його бали з ряду предметів зросли. Не було тих відволікаючих факторів, які є у школі. Плюс, зіграв велику роль контроль батьків. Пам’ятаю, ми тоді з березня по травень реально засіли вдома на карантині «безвилазно». Єдиний мінус дистанційного навчання, як на мене, – це спілкування з ровесниками онлайн. Воно зазвичай зводиться до спільних ігор у мережі, в кращому випадку – в чаті. А має бути обов’язково живе спілкування.

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На цьому плюси дистанційного навчання від Сергія Притули не закінчилися.

– Зважаючи на те, в якій царині ми з дружиною працюємо, нам перехід Дмитра в онлайн-режим навчання жодних труднощів не приніс, – зізнається ведучий. – Навпаки, у 2020-му ми набулися сім’єю за всі роки до того. Але я максимально співчуваю батькам, у яких зовсім інші графіки роботи, ніж у нас.

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