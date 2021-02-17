Оля Цибульська зізналася, що не носить білизну

Зірка приголомшила відкриттям щодо своїх сценічних образів

Головна киця українського шоу-бізнесу, співачка Оля Цибульська любить епатувати публіку не лише текстами своїх запальних пісень, а й гарячими образами. Адже після неймовірного схуднення та зміни іміджу від артистки ще більше б’є нестримна сексуальна енергія. І у діджитал-грі «У приват до зірки» після шоу «Де логіка?» Оля Цибульська розповіла секрет такого успіху.

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Загадки, ребуси та логічні зв’язки: Новий канал знімає шоу «Де логіка?»

Виявилося, що зірка практично не носить білизни. А на сцені це взагалі запорука її хорошого виступу.

– На сцені ти маєш трохи сама себе боятися. Тому на виступи я білизну не вдягаю. Так краще почуваюся. Мені здається, що занадто багато одягу – це зайве. Хоча є дорогий бюстгалтер, на який я витратила багато грошей і пошкодувала. Бо, як показує досвід, коли ти потім питаєш чоловіка, як йому білизна, він її й не пам’ятає. Особливо, якщо йому доводиться платити за неї в магазині. Він любить без. Білизну ми купуємо лише для себе. Буває, купиш дорогі плавки, вдягнеш ті мереживні стринги, приходиш на зустріч, а ніхто про них не знає. Але ти почуваєшся по-особливому. І всі підписують контракти! – поділилася Оля Цибульська.

Хочеш дізнатися ще більше прихованих подробиць з життя українських зірок? Тоді не пропусти діджитал-гру «У приват до зірки» на YouTube Нового каналу перед розривною прем’єрою весни «Де логіка?» з 9 березня о 19:00