«Мангал, шашлик, сосисочки, м’яско»: Вова Шумко влаштував день народження своєму песику
Імпровізатор організував домашньому улюбленцю селебрейшн, не гірший за свій
Учасник Improv Live Show (Новий канал) Вова Шумко славиться своїм крутим гумором та прикольчиками. Саме тому він з легкістю може влаштувати справжній день народження своєму песику Джонні. Про це Шумко розповів Аллі Костромічовій у діджитал-грі «У приват до зірки» на шоу «Де логіка?»
Як виявилося, 25 жовтня домашньому улюбленцю імпровізатора виповнилося чотири роки, і Вова вирішив забабахати свято. Він запросив гостей до свого будинку, розвісив по деревах роздруковані фото з Джонні, одягнув на песика святковий капелюх та навіть зібрав букет з його улюблених смаколиків.
– Ми хотіли зібрати друзів та влаштувати барбекю. Це був мангал, шашлик, сосисочки, м’яско – все, що любить Джонні. Ну і хотдог паті! Приготували різні види сосисок та булочок, тому кожен міг зробити собі унікальний хотдог. Чотири роки тому я подарував Джонні своїй дружині на 14 лютого. У Ані з дитинства були різні песики, вона їх дуже любить. Тому подумав, що потрібно подарувати їй песика. Щоб нам не було сумно, та щоб Аня пам’ятала про дитинство, – поділився Вова Шумко.
Переглянувши фото та відео з торжества, Алла Костромічова була вражена та зі сміхом прокоментувала побачене:
– У мого сина нещодавно п’ятиріччя було, і то не так пафосно!
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Зустрічай прем’єру другого сезону Improv Live Show з Вовою Шумком уже 23 березня о 20:00 на Новому каналі