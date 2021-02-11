Імпровізатор організував домашньому улюбленцю селебрейшн, не гірший за свій

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Вова Шумко славиться своїм крутим гумором та прикольчиками. Саме тому він з легкістю може влаштувати справжній день народження своєму песику Джонні. Про це Шумко розповів Аллі Костромічовій у діджитал-грі «У приват до зірки» на шоу «Де логіка?»

Як виявилося, 25 жовтня домашньому улюбленцю імпровізатора виповнилося чотири роки, і Вова вирішив забабахати свято. Він запросив гостей до свого будинку, розвісив по деревах роздруковані фото з Джонні, одягнув на песика святковий капелюх та навіть зібрав букет з його улюблених смаколиків.

– Ми хотіли зібрати друзів та влаштувати барбекю. Це був мангал, шашлик, сосисочки, м’яско – все, що любить Джонні. Ну і хотдог паті! Приготували різні види сосисок та булочок, тому кожен міг зробити собі унікальний хотдог. Чотири роки тому я подарував Джонні своїй дружині на 14 лютого. У Ані з дитинства були різні песики, вона їх дуже любить. Тому подумав, що потрібно подарувати їй песика. Щоб нам не було сумно, та щоб Аня пам’ятала про дитинство, – поділився Вова Шумко.

Video: «Мангал, шашлик, сосисочки, м’яско»: Вова Шумко влаштував день народження своєму песику Імпровізатор організував домашньому улюбленцю селебрейшн, не гірший за свій

Video: «Мангал, шашлик, сосисочки, м’яско»: Вова Шумко влаштував день народження своєму песику Імпровізатор організував домашньому улюбленцю селебрейшн, не гірший за свій

Переглянувши фото та відео з торжества, Алла Костромічова була вражена та зі сміхом прокоментувала побачене:

– У мого сина нещодавно п’ятиріччя було, і то не так пафосно!

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Зустрічай прем’єру другого сезону Improv Live Show з Вовою Шумком уже 23 березня о 20:00 на Новому каналі