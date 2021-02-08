Інтелект, гумор та зірки: ТОП-3 причини дивитись шоу «Де логіка?»

Якщо ви досі вагаєтесь, чи дивитись абсолютно новий формат на українському телебаченні – ловіть вагомі аргументи

9 березня на українських глядачів чекає суперподія. Новий канал покаже прем’єру – інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» Цей сучасний формат, що поєднує гумор, протистояння, ребуси, зірок шоу-бізу та яскраві емоції, з’явиться вперше на українському ТБ. Вже за місяць проект стартує в ефірі. А зараз ловіть ТОП-3 вагомі аргументи, чому дійсно не можна пропустити це шоу.

Ламався «кран», виходили з ладу кнопки, а зірки випрошували правильні відповіді: як знімали шоу «Де логіка?»

Причина №1 – Провести час з сім’єю і з користю

На глядачів чекає 15 випусків шоу «Де логіка?» У кожному з них традиційно буде чотири раунди і фінал. Завдання та ребуси – різного рівня складності, що дозволить кожному зіграти у цю гру, сидячи перед екраном. А краще – у компанії сім’ї чи друзів.

– Мені здається, що останнім часом на телебаченні не вистачає розвиваючих шоу, – каже за лаштунками ведучий Нового каналу Олександр Педан, який теж взяв участь у новому шоу. – Ми живемо в час, коли все розважає, але потрібно ж десь черпати інформацію. А це шоу просто ідеальне, бо поєднує у собі всі компоненти. Вважаю, що його мають дивитись і діти, щоб навчитись чомусь новому, і дорослі, тому що круто самому потренувати біля екрану своє логічне мислення.

Тож вже цієї весни на Новому каналі вам забезпечена перевірка на кмітливість, швидкість мислення, вміння будувати логічні ланцюжки, спостережливість, пам’ять та обізнаність у різних сферах життя – кіноіндустрії, кулінарії, літературі, флористиці, фауні, флорі тощо.

Загадки, ребуси та логічні зв’язки: Новий канал знімає шоу «Де логіка?»

Причина №2 – Спостерігати за вічним протистоянням чоловічої та жіночої логіки та сміятись

Вічне питання «Чия логіка сильніша – чоловіча чи жіноча?» – стане ключовим у новому шоу. У кожному випуску змагатиметься пара відомих чоловіків проти пари відомих жінок, виясняючи, хто ж з них має «залізну логіку». А вестиме шоу неймовірний ведучий – Сергій Притула.

– Загалом, я ніколи не вважала себе «нерозумною» людиною, завжди легко давались логічні штуки, – зізналась після зйомок Слава Камінська. – Але тут я зрозуміла, що з моїм IQ треба трішки попрацювати, бо часом почувалася «недалекою». Але було ду-у-уже весело. Класно, що команда шоу поставила нас з Дашею Астаф’євою грати проти неймовірно красивих чоловіків. Саме з ними я мріяла колись потрапити в один кадр. Було багато галасу, суперечок, а я таке дуже люблю. Взагалі, істина народжується в суперечці, тож мені дуже сподобалось.

Хто з зіркових чоловіків складе конкуренцію гарячим співачкам – дізнаєтеся вже скоро.

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Причина №3 – Перевірити логіку українських зірок

«Ось тут вже ніяк не сховаєшся», – напевно, подумали ви. І справді, в шоу «Де логіка?» можна буде побачити зірок українського шоу-бізнесу та їх інтелектуальні вміння «у всій красі». А ще будуть живі емоції. Чудовий чинник, що об’єднає вас перед екраном та селебритіз у ньому.

– Вперше у моєму житті в шоу на Новому каналі я почувалась трохи ніяково, – поділилась за лаштунками ведуча Маша Єфросініна. – Це тривало десь половину гри. Все тому, що потрібно було вмикати абсолютно не мій формат логіки, я так не формулюю думки, відчуваю, що не так будуються логічні ланцюжки, тож було складнувато. Але дуже весело!

Команди зірок – це вибухові сюрпризи для вас. Їх підбирали по-особливому – так, щоб гравців щось пов’язувало. Наприклад, Алла Костромічова та Соня Плакидюк змагалися з друзями-імпровізаторами Костянтином Трембовецьким та Володимиром Шумком. Ігор Ласточкін та Сергій Бабкін – зі своїми другими половинками – Анною Ласточкіною та Сніжаною Бабкіною. А Маша Єфросініна і Оля Полякова – з Юрієм Горбуновим та Олександром Педаном.

Ви собі не пробачите, якщо пропустите ці запеклі протистояння та самі не перевірите сили свого логічного мислення. Вмикайте Новий канал щовівторка о 19:00, починаючи з 9 березня, аби побачити усі випуски сучасного інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?».