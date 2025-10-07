Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 28 серія від 07.10.2025 на сайті Нового каналу

Любаня впевнена, що її особливий знак, свербіж носа, завжди передує важливим подіям. І цього разу вона переконана: Даша та Макс чекають на поповнення в родині! Даша й Макс намагаються осмислити зміни у своєму житті та приміряють образ майбутніх батьків. Чи справді інтуїція Любки не підведе? Покаже нова серія українського серіалу Будиночок на щастя 6 сезон!

Тим часом Вася вирішує змінити своє життя кардинально: він збирає байкерську команду друзів й готується до нових пригод. Його «банда» швидко набирає популярності, але складається з найнесподіваніших учасників. Чи зможе Вася втримати авторитет у ролі лідера? Вмикай 28 серію комедії Будиночок на щастя 6 сезон та дізнайся!

