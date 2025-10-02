Віталіна Біблів про рекламу в Instagram: що розповіла акторка

Зірка серіалу «Будиночок на щастя», який з понеділка по четвер о 19:00 показує Новий канал, розповіла, про які речі може розповісти у соцмережах

Заслужену артистку України, акторку Віталіну Біблів можна зустріти і в театрі, і в телеефірі в улюбленому серіалі, і, звісно, як і всіх медійних людей зараз, у соцмережах. Останнім часом зірка почала активніше вести Instagram, щоранку записує звернення до підписників з побажаннями гарного дня. А також має рубрику: розповідає про свята в цей день. Але робить це так, як відчуває – від душі. А от спеціально знятої та змонтованої реклами, як у багатьох інфлюенсерів, у неї немає. Чому?

– Я народилася у 80-му році, в мене трішки інші цінності. Досі не знаю, як працювати у Windows, не маю ноутбука, я абсолютно печерна людина щодо цього, – ділиться Віталіна Біблів в інтерв’ю NV. – Не можу сказати, що страждаю. Живу трішки в іншому ритмі, ніж молодші колеги. Тож у мене немає потреби бути активною в соцмережах.

Але інколи на сторінці Віталіни можна побачити рекомендації. Що це?

– Минулого року звернувся військовий, якого демобілізували. Вони з дружиною вирішили відкрити свій бізнес піжам і попросили прорекламувати піжаму по бартеру: вони мені піжаму, я їм – відео. Я це зробила. Бо люблю допомагати малому бізнесу. Чи, скажімо, захотіли подарувати якусь сукенку – обов’язково запишу, хто це і як це. А так, щоб заробляти гроші, не маю на це вільного часу. Бо є театр, студенти, зйомки, родина. Якщо мені буде цікава сама продукція і фінансова сторона, тоді можна про це подумати й поговорити, а так, щоб на цьому заробляти, – це не про мене.

