Будиночок на щастя 7 сезон: режисер розкрив подробиці нового сезону

Поки Новий канал готує до виходу в ефір нові серії найнароднішого серіалу (не пропустіть старт показів 29 вересня о 19:00), IQ Production не втрачають часу та знімають новий сезон «Будиночок на щастя», який глядачі побачать у 2026 році. І ми вже дізналися, що чекає на народних улюбленців у продовженні комедії.

«Будиночка на щастя» 7 сезон: режисер розповів подробиці нового сезону

Камера – мотор! Днями в одному з соняшникових полів під Києвом стартували зйомки сьомого сезону комедійного серіалу, який так люблять українські сім’ї.

– Пам’ятаю, як радів і дивувався, коли ми починали зйомки третього сезону, потім четвертого, п’ятого… А зараз стартують знімання вже сьомого сезону «Будиночка на щастя», – з усмішкою говорить режисер Сергій Атрощенко. – Цього сезону в Макса (актор Костянтин Войтенко – прим. ред.) важливі зміни – він будує свою сімʼю та відкриває другий бізнес, аби повноцінно забезпечувати себе, доньку та молоду вибагливу кохану, яка не рахує грошей. Але в певний момент він зіштовхується з проблемою: через велику кількість роботи Максу не вистачає часу на кохану. Схожа криза і у Васі (актор Назар Задніпровський – прим ред.) з Любою (акторка Віталіна Біблів – прим. ред.) Вася в цьому сезоні кидає пити та справді влаштовується на роботу й хоче зробити карʼєру на лісопилці. Люба спочатку через це тішиться, а потім розуміє, що через роботу в чоловіка не вистачає часу на неї. Хоча і в Любані назріває кар’єрна криза, адже колишній голова села хоче повернути собі посаду. Чим закінчаться робочо-карʼєрні перипетії – побачите в сьомому сезоні «Будиночка на щастя».

Сезон буде насиченим на події та обличчя. Яскравішою стане сюжетна лінія з головою села та його дружиною, а також зі старшим сином Васі та Люби Назаром (актор Ярослав Федорчук – прим. ред.) та його дружиною Марусею (акторка Марія Стопник – прим. ред.) Побачимо також акторку Юлію Буйновську в ролі Даші. На екрані побільшає жителів села, які працюють з Максом на фермі та в новому сільськогосподарському бізнесі. А в основі сюжету, звісно, залишаться головні улюблені герої!

– Сценаристи вже так ідеально знають своїх персонажів, що діалоги Васі та Люби прописані філігранно. Наче це ми їх самі придумували, жодних жартів пропонувати не треба, – ділиться виконавиця однієї з головних ролей, акторка Віталіна Біблів. – Хоча ще з першого сезону режисер дозволив мені вставляти в репліки фразочки, які я збираю з народу. На сьомий сезон у мене також є заготовочки, які колекціонувала цілий рік. Мені це дуже подобається! Та й людям також, тому що Любаню цитують, створюють робочі чати з крилатими фразами від Любані в назві, роблять футболки, стікери в месенджерах. Народна творчість Любані вростає в життя глядачів. Це так круто! Це моя особиста найбільша перемога. Саме завдяки Любані я, напевно, стала такою теплою та рідною глядачеві. І я їй за це дуже дякую.

Стежте за новинами на сайті та в соцмережах Нового каналу, аби не пропустити цікавих деталей зі знімального майданчика сьомого сезону. А 29 вересня о 19:00 вмикайте прем’єрні серії шостого сезону серіалу «Будиночок на щастя»!