«Обов’язково має бути кубушка»: поради фінансової незалежності від Віталіни Біблів

Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» розповіла, чому категорично проти кредитів

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25 квітня – Міжнародний день фінансової незалежності. Тож якщо ви давно хотіли наладити стосунки з грошима, наприклад, почати заощаджувати 10% від кожного заробітку або інвестувати кошти, то сьогодні ідеальний для цього день. Зірка серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі Віталіна Біблів вже давно на «ти» з фінансовою грамотністю. Заслужена артистка України має кілька правил, пов’язаних з фінансами, які дозволяють завжди бути спокійною і, як то кажуть, твердо стояти на ногах.

– За можливості я все конвертую у валюту. Це дуже допомагає, коли скрутні часи. А вони, погодьтесь, є у кожного. Буває, що виходить потрохи збирати пристойну суму, а буває, що доводиться з заначки тягти ті 20-50 євро, аби дожити до зарплати, – говорить Віталіна. – Тому «кубушка» (заначка – прим. ред.) має бути обов’язково! Я вважаю, що це правило абсолютно для кожного. З дитинства батьки мають вчити дітей фінансової грамотності. Наприклад: «Тобі подарувала бабуся 200 грн., 100 можеш витратити, а 100 відклади на мрію». Фінансові заощадження мене дуже виручили, коли почалось повномасштабне вторгнення, і роботи не було. Завдяки таким кубушкам я протрималася майже півтора року до того, як почали зʼявлятися заробітки.

А ще у Віталіни є своєрідне антиправило, що стосується фінансової незалежності.

– Кредити – це для мене «зась», – ділиться Біблів. – Тема болюча, адже маю неприємний досвід. Майже 12 років тому в мене був доларовий кредит у банку, який «схлопнувся». Розумієте, які виникли проблеми. Після цього я благаю людей не брати кредитів в жодному разі. Це засмоктує: сьогодні ти береш тисячу доларів, потім дві, далі три… Наче б то цифри невеликі, а потім накопичується така сума, ще й з пенею, що тобі доведеться продавати чи нирку, чи вставні зуби. Тому завжди дуже зважте й обдумайте такий крок.

Дивіться комедійний серіал для всієї сім’ї «Будиночок на щастя» з понеділка по четвер о 19:00 на Новому каналі!