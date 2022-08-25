«Будиночок на щастя» допомагає українцям, які втратили житло

З 24 серпня Новий канал повернув в ефір усі сезони улюбленого серіалу про невгамовну четвірку з Сеньківки. Знятий до повномасштабної війни, ситком допоможе трішки відволіктися від жахіть, що відбуваються нині. А ще він має добру місію – допомогти постраждалим українцям

Тисячі українських сімей втратили свої будинки внаслідок злочинних дій росії. Щоб допомогти таким людям, Новий канал супроводжуватиме показ серіалу «Будиночок на щастя» благодійним збором для проекту Фонду Сергія Притули NEST (у перекладі – «родинне гніздо» – прим. ред.). Мета проекту – повернути додому українські сім’ї, звести тимчасові мобільні будинки на земельних ділянках родин, для яких це житло призначене.

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Усі глядачі зможуть підтримати створення тимчасових «будиночків на щастя» для постраждалих сімей, зробивши свій благодійний внесок за QR-кодом, що розміщуватиметься під час показу серіалу в ефірі Нового каналу.

Тож вмикайте Новий канал з понеділка по четвер о 19:00, насолоджуйтесь улюбленим серіалом та допомагайте українцям.

Про що серіал?

Максим – бізнесмен-мрійник, якому надокучив активний ритм життя у великому місті, тому він вирішив переїхати у маленьке, але веселе село Сеньківка. Такому повороту подій не дуже зраділа його дружина Маша. Дівчина звикла проводити вільний час у торгових центрах і салонах краси, але аж ніяк не на городі. Нові сусіди подружжя – Василь і Люба – вирішили познайомитися з новоприбулими та допомогти опанувати правила сільського життя.