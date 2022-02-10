Що подивитися у Стамбулі за три дні: поради Віталіни Біблів

Туреччина – не лише влітку! Акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів провела кілька днів у Стамбулі й розповіла, що варто відвідати у східній країні

Туреччина залишається найпривабливішим напрямком для українців у сезон відпусток. Але країна така різноманітна, що її варто вивчати не лише влітку, а й цілий рік. А турецька кухня взагалі заслуговує на окрему увагу, адже увібрала в себе кулінарний досвід багатьох народів. Акторка ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів днями повернулася зі Стамбула й поділилася з Новим каналом локаціями, які варто відвідати.

– Відразу скажу, що три дні для Стамбула мало, – з усмішкою каже акторка. – Тому я дуже хочу повернутися туди знову. Обов’язково раджу всім відвідати Собор Святої Софії. Це одна з найвеличніших архітектурних пам’яток візантійської архітектури, що збереглася донині. Її вважають символом сучасного Стамбула. Також рекомендую побувати у Блакитній мечеті, яку шанують як головну ісламську святиню та символ міста.

Східна казка неможлива без базару, наповненого шумом, сміхом, яскравими барвистими товарами, ароматами східних спецій та незабутніми емоціями. Йдеться про знаменитий Гранд-Базар, справжній східний ринок, що є величезною площею, яка розширилася на багато кварталів міста.

– Там взагалі можна провести цілий тиждень, – розповідає Віталіна. – Всередині ринку є 61 вулиця, 4400 крамниць, 2195 ательє, 18 фонтанів, 12 мечетей, 12 складів, одна школа, одна лазня та кілька кафе. До речі, торгові точки передаються від покоління до покоління. На ринку можна скуштувати відоме турецьке морозиво дондурма. Готуйтеся до цілого атракціону, який влаштує вам продавець, – отримати вафельний стаканчик зі смачною кулькою непросто! Я насміялась, як дитина.

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До речі, саме в Стамбулі можна подивитися на протоку Босфор. Для цього треба просто вийти на набережну.

– Раджу випити там філіжанку справжньої турецької кави, – каже акторка. – А потім прогулятися площею Іподром, де мене вразила церква святої Ірини. В ній немає жодної ікони. Місце, в якому ти цілковито розчиняєшся.

Віталіна рекомендує завантажити на телефон безкоштовний додаток «Гід по Стамбулу», який допомагатиме та детальніше розповідатиме про визначні пам’ятки міста.

А за пригодами Любані, персонажа Віталіни Біблів у серіалі «Будиночок на щастя», в Києві слідкуйте з понеділка з 18:00 на Новому каналі.