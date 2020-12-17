Як Костя Войтенко допомагає дружині отримати роль

Актор зізнався, що не критикує кохану, а лише підказує, як розкрити її персонажа

Як вважаєте, коли в сім’ї два актора, вони і вдома продовжують грати свої ролі? Зараз ексклюзивно дізнаєтеся від актора серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Кості Войтенка.

– Звісно, що вдома говоримо про роботу, – з усмішкою каже актор. – Більше того, я допомагаю дружині Валі готуватися до проб та кастингів.

Костя зізнається, що у такі моменти він не дуже критикує кохану.

Постійно ховали жовте листя: як знімали новий сезон «Будиночка на щастя»

Сидимо в жовтому листі: Костя Войтенко – про зйомки серіалу «Будиночок на щастя»

– І навіть не сварю, – розповідає актор Новому каналу. – Якщо говорю про недоліки, то відразу пропоную альтернативу. Підказую, як краще розкрити персонаж.

За словами Кості, він інколи відмовляє Валю від кастингів.

– Бо бачу, що це взагалі не її роль та типаж, – каже актор. – Часом буває, режисер просто надіслав сценарій, щоб актор спробував, а раптом вдасться. А я ж бачу, що дружині це не підходить, і відверто кажу їй про це. Та все ж підтримую її в тому, що будь-які кастинги – це величезний досвід та тренування. Тому якщо вона дуже хоче випробувати свої сили, то я лише за!

Прем’єра нового сезону серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал), де Костя Войтенко грає одну з головних ролей, відбудеться у 2021 році. Слідкуйте за нашим новинами, щоб не пропустити!